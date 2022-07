Treinverkeer in Brussel hervat na storing, tegen avondspits moeten vertragingen weggewerkt zijn

Het treinverkeer van en naar de hoofdstad en op de Noord-Zuidverbinding is gedurende een half uur volledig onderbroken geweest. Dat kwam door een computerstoring in het seinhuis in Brussel, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De meeste treinen hebben een half uur stilgestaan. Ondertussen is het treinverkeer weer hervat.