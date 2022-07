Voormalig RTBF-journaalanker Hadja Lahbib (MR) volgt Sophie Wilmès op als minister van Buitenlandse Zaken

"Ik was was verrast dat ik gevraagd werd", bekent Lahbib, die graag benadrukt dat ze als reportagemaakster op het terrein is geweest in onder meer het Midden-Oosten, Afghanistan, Pakistan en India. "Ik was een bevoorrechte getuige. Nu is me gevraagd om voortaan te beslissen en actie te ondernemen."