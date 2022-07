Het kloosterproject in Knesselare kost bijna dubbel zo veel als gepland: van 4 naar 7 miljoen euro

Het oude klooster in Knesselare gaat bijna tegen de grond en moet plaats maken voor een nieuw multifunctioneel centrum. Dat wordt een nieuwe thuis voor de verenigingen, kinderopvang en bibliotheek. "We hadden destijds een raming gedaan, maar de bouwprijzen en de economische toestand is van die orde dat het nu plots veel duurder uitdraait", reageert schepen Kristof De Blaere (CD&V).

Volgens De Blaere gaat de gemeente ondanks de hoge kosten geen goedkopere versie van het centrum bouwen. "We willen absoluut het bouwprogramma dat vooropgesteld was blijven aanhouden. We willen met de nieuwste technieken werken en een innovatief gebouw neerzetten met alle vooropgestelde functies erin. Ik denk dat iedereen schrikt van de stijgende prijzen, maar dat is nu eenmaal de prijs die betaald moet worden."

Knesselare garandeert dat de inwoners de hoge kosten niet zullen voelen. Over twee jaar moet het nieuwe centrum openen.