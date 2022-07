Muco-geneesmiddel Kaftrio wordt vanaf 1 september terugbetaald voor patiënten vanaf 12 jaar

Het geneesmiddel kost een mucopatiënt in ons land zo'n 15.000 euro per maand. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is nu tot een akkoord gekomen met Vertex over de terugbetaling van Kaftrio. Vandenbroucke is dan ook blij met de doorbraak. “We hebben er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. En die is er nu. Op deze manier kunnen we meer dan 800 mensen met mucoviscidose de best mogelijke zorg garanderen. Dat is het enige wat telt."