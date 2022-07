Limburgs drugsdossier "Bruindump": zware straffen en geldboetes voor criminele organisatie van 36 leden

Het dossier 'Bruindump' werd opgestart nadat er in de nacht van 5 november 2018 een vrachtwagen met 28 blauwe vaten met drugsafval werd aangetroffen in de Bruinstraat in Zonhoven vlakbij de Pukkelpopweide. In de weken erna werden er gelijkaardige dumpingen gevonden in Genk en Hamont-Achel. Uit het onderzoek bleek dat een Nederlander de organisatie aanstuurde. Ze voerden aanmaakstoffen in vanuit China en Roemenië. De speurders vielen binnen op 24 locaties in België, Nederland en Duitsland, waardoor de bende uiteindelijk kon worden opgerold.