Limburgse wijnbouw in de lift: van 27 naar 40 wijnboeren op 3 jaar tijd

In Limburg worden vooral witte druiven geteelt en de focus ligt ook op mousserende wijnen. "Het voordeel is dat witte druiven iets minder zon nodig hebben dan rode druiven." En er is nog plaats voor extra wijnboeren in Limburg: "Van de totale wijnconsumptie nemen de Belgische wijnen nog maar een half procent in, dus er is zeker nog ruimte om het te laten groeien. Maar onbekend is vaak onbemind dus er is nog werk aan de winkel om de Limburgse wijnen bekend te maken bij het grote publiek."