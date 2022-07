Lokale Rode Kruisafdeling Waregem-Anzegem te zien in Nationaal Défilé: "Eens om de 50 jaar zo'n kans"

Volgende week op de Belgische nationale feestdag van 21 juli vindt in Brussel opnieuw het Nationaal Défilé plaats. In die parade zal ook de lokale Rode Kruisafdeling van Waregem-Anzegem te zien zijn. De afdeling heeft recent een nieuw ziekenwagen aangekocht en die zal meerijden in het défilé.

Voorzitter Isabelle Bouckaert is dan ook bijzonder fier: "Als je weet dat we met meer dan 200 afdelingen zijn en er maar een vijftal mogen meerijden, besef je dat je eens om de 50 jaar de kans krijgt om dit te doen, dus het is een hele eer om dit met onze afdeling te mogen doen."