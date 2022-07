Lotte De Vos (21) uit Deinze is jongste gediplomeerde tafeldruiventeler in het land

"Ik denk eraan om een tweedehands serre over te kopen en weer op te knappen. Tafeldruiven zijn nog wel bekend in Overijse, maar minder in de rest van het land. In het begin gaat het misschien nog wat moeilijk zijn om een markt uit te bouwen in Deinze."

Tegenwoordig zijn er heel wat uitdagingen in de sector, waardoor er steeds minder tafeldruiventelers zijn. "De arbeid is heel zwaar en door de huidige energieprijzen lopen de kosten in de serres snel op", verduidelijkt Lotte. "Het is ook een heel andere teelt dan wijnbouw, daar komen er wel steeds meer van bij. Ik begin nu aan mijn businessplan om echt van start te gaan. Ik zie alvast veel potentieel", aldus Lotte.