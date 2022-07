Man op step verwondt twee Brusselse agenten

Sinds 1 juli is het voor gebruikers van elektrische steps verboden om op het voetpad te rijden. De inspecteurs in kwestie maanden de jongeman meermaals aan om op de straat te rijden, zonder succes. Toen ze wilden overgaan tot een identiteitscontrole sloegen de stoppen door bij de jongeman. Hij had geen identiteitskaart bij zich en weigerde elke medewerking. Zo wou hij de inspecteurs niet volgen naar het commissariaat en begon hij hen uit te schelden.

Toen de inspecteurs besloten om de verdachte te fouilleren, greep die laatste één van de inspecteurs vast bij de keel. Ondertussen werd er versterking opgeroepen omdat de controle uit de hand dreigde te lopen. De jongeman bleef zich agressief opstellen en verwondde uiteindelijk de twee aanwezige inspecteurs.

Het waren uiteindelijk agenten van de anti-overvalbrigade, die als versterking waren opgeroepen, die de jongeman konden oppakken. Hij bleek in het bezit van een klein zakje cannabis. Na verhoor werd de verdachte op bevel van de magistraat van wacht opnieuw vrijgelaten.