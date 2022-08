Mysteries ontrafeld: Hoe is Zonhoven op één nacht tijd gegroeid?

Radio2-luisteraar Maria laat ons weten dat ze in 1974 verhuisd is van Zonhoven naar de Karekietstraat in Zolder. Drie jaar later woonde ze nog steeds in dezelfde woning, maar lag die plots weer op Zonhovens grondgebied. "Hoe, wat en waarom kan ik me niet meer herinneren want ik was veertien jaar oud. Maar ik weet nog dat ik dat toen ook heel gek vond."

Ook andere mensen laten na een oproep op sociale media weten dat ze ooit in Zolder woonden, en rond 1977 opeens in Zonhoven bleken te wonen. Zo wordt duidelijk dat de grensverschuiving impact had op enkele straten, met daarin verschillende privéwoningen, maar ook op industrie en enkele handelszaken. Zo lagen het bedrijf Radson en enkele cafés voortaan in Zonhoven in plaats van Zolder.