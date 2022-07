Nederlandse magneetvisser vindt tien obussen in rivier de Zenne in Brussel 

Vleers, die niet aan zijn proefstuk toe is, beweert dat die onaangeroerde granaten nog steeds actief en dus mogelijk gevaarlijk zijn. “Hopelijk gaat men aan de slag om schoon schip te maken in de Zenne, want het ligt er vol. Als een van die granaten ontploft, loop je het risico op een kettingreactie en dan zijn de gevolgen niet te overzien.”