Onbekende plakt vervalste brief van Voedselagentschap tegen frituur in Kortenaken: "Het is mij niet gegund"

Frituur "The Cave" bestaat al 27 jaar. Marc nam de zaak over in april 2021. In het begin kwamen er veel klanten over de vloer, maar de laatste tijd werd dat steeds minder en minder. Volgens de frituuruitbater is er meer aan de hand. “Het is al een paar maanden dat de zaak slecht draait", meent Marc. "Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Het is mij blijkbaar niet gegund om in Kortenaken een zaak open te doen.” Op de vraag hoe het nu verder moet met de frituur is Marc onbeslist. “Ik heb er echt mijn buik van vol. Dit is een echte slag in het gezicht."