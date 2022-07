President Biden tegen Palestijnse president Abbas: "VS geeft niet op Palestijnen en Israeli's bij elkaar te brengen"

Zowel Abbas als Biden hebben gesproken over de dood van de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh die op 11 mei dit jaar werd doodgeschoten in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever. "We willen steun van de VS om de moordenaars van Abu Akleh ter verantwoording te roepen", zegt Abbas. Vanuit Palestijnse kant is veel ongenoegen over het officiële onderzoek naar de dood van de journaliste. Volgens de Verenigde Naties is ze gedood door Israëli's, maar er was geen bewijs dat dit een opzettelijke daad was. "De VS blijft aandringen op een volledig en transparant onderzoek naar haar dood en we blijven mediavrijheid overal ter wereld verdedigen", zegt Biden op zijn beurt.