Plaatsverbod voor jongeren op openbaar speelterrein in Vleteren

De problemen op het speelterrein zijn al een paar maanden aan de gang. Burgemeester Mourisse: "Alles is hier nog nieuw, maar we hebben al voor duizenden euro aan schade. Wij hebben een vermoeden wie de daders zijn, maar we hebben ze nog niet op heterdaad kunnen betrappen. Het is de eerste keer dat we in Vleteren een dergelijk politiebesluit moeten uitvaardigen. Spijtig dat we dit moeten doen, maar we doen het voor de veiligheid van de kinderen."