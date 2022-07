Politie houdt elke dag BOB-controle op uitvalswegen Gentse Feesten

10 dagen Gentse Feesten, betekent ook 10 dagen verhoogde BOB-controles in en rond Gent. De controles zullen zowel plaatsvinden op de gekende aan- en afrijroutes, als op mogelijke sluipwegen en ongevalsgevoelige locaties. "Maar dat wil niet zeggen dat we daar de hele dag zullen staan. We zijn mobiel", reageert Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. "De Gentse scheepvaartpolitie zal ook op het water controleren op alcoholgebruik."

Er worden ook extra gadgets uitgedeeld voor zij die nuchter blijven, meer dan alleen de klassieke BOB-sleutel. "We hebben petjes, zonnebrillen, T-shirts heuptasjes van BOB die mensen kunnen krijgen als ze negatief blazen", reageert Stef Willems van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. "We willen de mensen belonen die het goed doen, zij die het niet goed doen, zullen wel tegen de lamp lopen. We willen niet dat de Gentse Feesten in mineur aflopen omdat je slachtoffer wordt van iemand die te veel gedronken heeft of dat je zelf iemand aanrijdt."