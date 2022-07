Dries Van Langenhove en 6 andere leden van Schild & Vrienden moeten voor rechter komen voor aanzetten tot haat

Vijf betrokken leden van Schild & Vrienden worden niet doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar krijgen opschorting. Dat betekent dat de raadkamer wel degelijk oordeelt dat de feiten bewezen zijn, maar dat ze er niet voor worden vervolgd. "De raadkamer houdt rekening met veel factoren: hoeveel berichten zijn er gepost, was er een meelopersmentaliteit, ...? Sommige van die inverdenkinggestelden waren heel jong en zitten nu in een andere fase van hun leven. Ik denk dat de raadkamer dan van oordeel is geweest dat het wat disproportioneel is om hen ook mee te sleuren in een heel groot mediaproces, terwijl het voor sommigen om een eenmalige stommiteit ging."