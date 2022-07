Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet krijgen eigen tegel in Brugge

De Brugse Koninklijke Stadsschouwburg is een prachtig gebouw met een rijke culturele geschiedenis, die begint in 1869. Cultuurcentrum Brugge is erg fier op al het talent dat al door de deuren is gepasseerd en wil dat nu ook op een fysieke manier tonen, met erkenningstegels. De tegels liggen op het pleintje voor de schouwburg. De eerste drie tegels zijn voor Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet.



Raymond van het Groenewoud en Elisa Waut zijn "muzikale parels aan de kroon van de Belpopgeschiedenis", zeggen ze bij het Cultuurcentrum Brugge. De twee zangers stonden meer dan eens op de planken van de Brugse schouwburg, en zijn daar best trots op. "Ik vind dit een prachtig gebouw", vertelt van het Groenewoud. "Als ik hier iemand mee naartoe neem, ben ik daar eigenlijk heel trots op, het straalt zoveel romantiek uit." Ook Elisa Waut koestert mooie herinneringen aan de schouwburg: "Mijn vader was hier een tijdje technisch directeur en dan mocht ik als kind met hem meekomen. Ik zie me hier nog zitten in zo'n kleine loge. "Ooit zal ik hier staan", dacht ik toen. Mijn vader zou hier erg trots op geweest zijn."