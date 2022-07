Russische kosmonauten en Amerikaanse astronauten gaan samen vliegen naar Internationaal Ruimtestation

Ondanks de spanning tussen de Verenigde Staten en Rusland hebben de ruimteagentschappen van beide landen, NASA en Roscosmos, een belangrijk akkoord gesloten. Russische kosmonauten kunnen meevliegen met Amerikaanse ruimtetoestellen en Amerikaanse astronauten zullen op hun beurt dan weer een zitje kunnen krijgen op de Russische Sojoez-raketten. "De overeenkomst is in het belang van Rusland en de Verenigde Staten en zal de ontwikkeling van de samenwerking in het kader van het ISS-programma bevorderen", klinkt het in het verklaring van Roscosmos.