Man doodgeschoten in de buurt van het Sportpaleis in Antwerpen, dader nog op de vlucht

"Rond 19 uur ontvingen we een oproep dat er geschoten was in de Van Cortbeemdenlei", vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. "De man die was neergeschoten, kon niet meer worden gereanimeerd."

Er is nog geen schutter opgepakt. "Er is een veiligheidszone ingesteld en er is een onderzoek aan de gang in de buurt van het schietincident." Momenteel worden alle pistes opengehouden.

Later meer.