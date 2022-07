Waalse kampbaas zet nu ook scouts uit Wilrijk voor blok door "dubbele boeking": "Al verschillende klachten"

De scoutsgroep moet in korte tijd een groot kampterrein vinden, want er komen zo'n 230 kinderen naar het kamp. "We hadden ons materiaal allemaal ingeladen in de vrachtwagens en die staan nu te wachten naast de weg tot we een terrein gevonden hebben", zegt Vincent. "We hopen dat we tegen vanavond onze vrachtwagens nog kunnen uitladen en dan morgen iets harder doorwerken zodat alles klaarstaat vooraleer de leden maandag arriveren."