Sfeerbeheerders bemannen meldpunt grensoverschrijdend gedrag op Gentse Feesten

Een 40-tal sfeerbeheerders zullen tijdens de Gentse feesten letterlijk voor een goede sfeer zorgen door mensen te helpen. Naast de Sint-Jacobskerk zal een houten chalet staan, bemand door drie vaste sfeerbeheerders, de rest zal vrij rondlopen over de hele site. Zij kregen hiervoor een opleiding zodat ze op de juiste manier met crisissituaties kunnen omgaan. Indien nodig kunnen ze de hulpdiensten erbij halen.

Kim De Groof is één van de drie vaste sfeerbeheerders in het meldpunt. "Daar kunnen mensen die zich niet goed voelen na seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intoxicatie etc. zich melden. Wij vangen ze op, geven ze water en kijken of er politie of iemand van het zorgcentrum na seksueel geweld moet bij komen."