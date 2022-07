Fonteinen aan Park Spoor Noord in Antwerpen opnieuw open

Daarnaast willen ze voorkomen dat de fonteinen in de toekomst opnieuw moeten sluiten. "Er gebeuren op regelmatige basis analyses van het water, maar er gebeurt ook een dagelijks onderhoud", zegt Bryssinck. "Het gaat dan bijvoorbeeld om het reinigen van de filter, of het op peilen houden van het chloor. En daar willen we nog meer op inzetten, zodat het probleem zich in de toekomst zo weinig mogelijk of liefst nooit meer gaat voordoen."