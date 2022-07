Vreugde in Sri Lanka: nieuwe interim-president beëdigd en gesprekken met China voor lening van 4 miljard dollar

De Sri Lankanen reageren verheugd op het nieuws dat Gotabaya Rajapaksa officieel president af is. Er komt zo een einde aan de bijna 20-jaar durende politieke dynastie van de Rajapaksa's, na maanden van gewelddadige protesten in het land. "Hij had al eerder zijn ontslag moeten indienen, zonder zoveel problemen te veroorzaken", zegt een betoger in de hoofdstad Colombo. "We voelen dat, wanneer we allemaal samenkomen, alles mogelijk is. Wij zijn de echte macht in dit land", klinkt het strijdvaardig.