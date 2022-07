Stadsbestuur van Beringen loopt 552 kilometer naar zustergemeente Behringen Hainich

"Sinds 1992 lopen collega's van het stadspersoneel van Beringen naar hun zustersteden voor het drie-jaarlijkse verbroederingsevenement", zegt Anne Vriens, die werkt in de bibliotheek van Beringen. "Natuurlijk lopen we niet elk individueel 552 km naar het Duitse Behringen. We lossen elkaar elke paar kilometer af tot we onze bestemming bereiken. Eens we daar zijn aangekomen, moeten de echte spelen nog beginnen."