Vandaag tot 40 graden, maar staat er eigenlijk een limiet op de temperatuur in ons land? Of gaan we ooit richting 50 graden?

Sowieso zal de kans op zo’n extreme temperaturen zal toenemen, zegt De Troch. "Daar zijn we vrij zeker van. Maar het is moeilijk om te voorspellen hoe warm het in de toekomst precies zal worden in de extreme gevallen."

Frank Deboosere ziet de kans steeds reëler worden dat we in Europa de kaap van de 50 graden zullen bereiken, "als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld in Spanje en Portugal aan het gebeuren is". "Is het niet dit jaar, dan is het volgend jaar of het jaar erna dat ze daar de 50 graden zullen aantikken."