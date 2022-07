Minister van Energie Van der Straeten wil kernreactor Tihange 2 maand langer openhouden dan gepland

De Europese Commissie stelt volgende week woensdag ook een noodplan voor om het dreigende gastekort in de winter aan te pakken. In een eerste ontwerp daarvan, dat gelekt is in verschillende media, staan enkele opvallende maatregelen. De Commissie stelt onder andere voor om de verwarming in openbare gebouwen en in bedrijven te beperken tot 19 graden Celsius vanaf de herfst. De airco zou dan weer deze zomer niet lager mogen dan 25 graden.