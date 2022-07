"The reflection of love": dit is de Main Stage op Tomorrowland, organisatie: "Durf hulp vragen als je iets overkomt"

De algemene voorwaarden van Tomorrowland zijn duidelijk: wie jonger is dan 18 jaar komt er niet in. Enkel wie geboren is in of voor het jaar 2004 mag erin op het festival. Dat "adults only"-beleid is er sinds 2011.

"Een logische verlenging van die leeftijdsregel in het nachtleven, want in de meeste clubs mogen ook enkel volwassenen binnen", zegt woordvoerder Debby Wilmsen. "De reden voor die beslissing, is de alcoholwetgeving in ons land."