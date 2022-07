Twee ongevallen met Britse touringcars op korte tijd in de Westhoek

Het valt op in het centrum van Ieper: er zijn op dit moment flink wat Britse jongeren op bezoek in de Westhoek. Hun schooljaar eindigt pas volgende week. Maar voor sommige scholieren werd één van de uitstappen met de bus toch wat avontuurlijker dan gedacht.

Het meest recente ongeval gebeurde donderdag, langs de Diksmuidseweg in Ieper. Een kwartiertje nadat enkele tientallen Britse jongeren waren uitgestapt om de militaire begraafplaats Essex Farm te bezoeken, werd de touringcar aangereden. Een autobestuurder was van zijn rijvak afgeweken, vermoedelijk omdat hij onwel was geworden. De auto botste links achteraan tegen de geparkeerde bus. De autobestuurder raakte lichtgewond aan zijn arm. De groep jongeren werd opgehaald door een vervangbus.

Maandag gebeurde ook al een ongeval met een Britse touringcar. De chauffeur moest naar eigen zeggen uitwijken voor twee fietsers en belandde in de gracht. Er raakte niemand gewond en iedereen kon zonder veel problemen uit de bus stappen. Een vervangbus bracht de jongeren naar hun slaapplaats in Noord-Frankrijk.