Vakantieganger rijdt elke ochtend met paard en kar op het strand van Oostende

Het is een mooi beeld op het ochtendelijke strand van Oostende: een man met paard en kar net voor de waterlijn. Het paard kondigt trappelend een nieuwe zomerdag aan en de kar trekt golvende strepen in het zand. Het paard is eigenlijk een pony, een Welshpony die luistert naar de naam "Wiebel". De man is Jean-Pierre Van Cauter. Hij woont in Serskamp, bij Wichelen in Oost-Vlaanderen, maar heeft een vakantiehuis in Oostende. Tijdens zijn vakantie maakt hij bijna elke ochtend een ritje met zijn paard en kar. Hij rijdt al sinds zijn twaalfde met paard en kar.

Op de kar is er plaats voor twee personen. Radio2-reporter Stefaan Struyve genoot ervan om 's ochtends mee te rijden: "Zo verschrikkelijk ontspannend!" Nochtans kan de pony ook best wat snelheid halen. "In galop zitten we toch aan zo'n 35 km/uur", zegtJean-Pierre. En wat als het paard een grote boodschap moet doen? "Daarvoor heb ik een schepnetje bij", lacht hij.