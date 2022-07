Vlaamse regering stelt beslissing over Ventilus-hoogspanningslijn uit tot september

Kennelijk is de Vlaamse regering er niet in geslaagd om de neuzen in één richting te krijgen. Daarom is er nu beslist... om niet te beslissen, maar pas in september, na het zomerreces. Eerst komt er nog een gesprek met de burgemeesters van de betrokken gemeenten.

De basis van die gesprekken is wel het rapport van intendant Guy Vloeberg en hij concludeerde dat bovengrondse lijnen binnen de huidige doelstellingen van dit project de enige haalbare technische oplossing vormen.

In een reactie aan VRT NWS laat Vloebergh dat hij teleurgesteld is "dat dit weeral op de lange baan is geschoven". "Zo blijven de mensen nog langer in het ongewisse."