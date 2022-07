Sportvliegtuigje stort neer op de weg in Brugge, piloot redt zichzelf én het vliegtuig met parachute

Het ongeval gebeurde even na 14 uur vanmiddag. De politie kreeg binnen dat een sportvliegtuigje in de problemen was. Op de beelden zie je het vliegtuig bengelen aan een parachute. Op die manier kon de piloot zichzelf én het vliegtuig redden (bekijk de beelden hieronder).

Ooggetuige Haroon zag alles gebeuren: "Ik hoorde iets in de lucht, hoorde een parachute opengaan en zag dat het vliegtuig aan het neerstorten was. De piloot heeft erg veel geluk gehad".



Het vliegtuigje kwam terecht op de drukke Torhoutsesteenweg in Sint-Andries. De brandweer was snel ter plaatse om het vliegtuig brandveilig te maken. "De piloot is lichtgewond, maar werd voor de zekerheid naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht", zegt politiecommissaris Dirk Van Nuffel.

De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeval gebeurd is.