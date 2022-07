Vogelgriep aan de kust nog lang niet voorbij: "We zitten aan minstens 100 dode dieren per dag"

Sinds half juni wordt de kust geteisterd door een grote uitbraak van vogelgriep. De voorbije weken zijn er langs de kust en in het Zwin al duizenden vogels gestorven. Van de grote sternen is al 75 procent uitgestorven. Bij de sternen die nog leven, wordt gekeken of ze immuun zijn voor de vogelgriep.

De vogelgriep is dus nog lang niet voorbij, klinkt het bij het Vogelopvangcentrum in Oostende. "Over de hele kust zitten we aan ongeveer 100 dode dieren per dag", zegt Claude Velter van het opvangcentrum. "Soms vinden we 20 à 30 dieren op één locatie, en dat is nu al weken aan de gang." De laatste week worden vooral de meeuwen getroffen. "Het is nog altijd bang afwachten hoe dit verder zal evolueren", besluit Claude.

Als je aan onze kust een dode of zieke vogel vindt, mag je die niet oprapen, maar moet je de gemeente verwittigen. Die komt de dieren dan weghalen.