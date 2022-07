Mediteren met bijen op de Gentse Feesten: "Ideaal om één te worden met de natuur"

De komende tien dagen kan je op de Gentse Feesten weer genieten van muziek, cultuur en workshops in de Gentse binnenstad. Ook dit jaar komen ze weer verrassend uit de hoek met een sessie bijenmeditatie. "De deelnemers zitten neer met een beschermend pak aan en krijgen bijen op hun handen", legt lesgever Christophe Noelams uit. "Ik wil mensen wat meer in contact brengen met bijen, want die zijn enorm belangrijk voor de natuur."

Daarnaast wil Christophe de deelnemers leren hoe ze moeten omgaan met bijen. "Het is zeker niet nodig om weg te lopen als er bijen rond je komen zoemen. Tussen het mediteren door, komen ze meer te weten over de bijensoort en hoe ze leven in een kolonie. Ik vergelijk het met hoe wij leven in de maatschappij. Wie de meditatie gevolgd heeft, moet bijen in principe op een andere manier kunnen begrijpen. Hopelijk ondernemen ze dan zelf ook iets om de bijenpopulatie te steunen."