Wat met koopkrachtsteun na dramatische begrotingscijfers? De Bleeker: "De staat kan niet alles opvangen"

Haar boodschap is duidelijk: tijd om alle tijdelijke, dure steunmaatregelen eind dit jaar te laten aflopen en dus niet meer te verlengen. Ze verwijst onder meer naar de koopkrachtondersteuning op vlak van energie en brandstof. Denk bijvoorbeeld aan de btw-verlaging op gas en elektriciteit of de accijnsverlaging van benzine.

"We kunnen niet eeuwig alles blijven opvangen. We zullen er natuurlijk alles aan doen om de meest kwetsbaren te ondersteunen, maar het is onmogelijk om blijvend kortingen blijven geven voor alles en iedereen. Daarvoor is het geld er niet. En dat zou dan betekenen dat we de toekomstige generaties opzadelen met een enorme schuldenberg."