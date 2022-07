Zware vechtpartij op Leuvense Oude Markt: vijf jongeren aangehouden op verdenking van poging tot doodslag

In de vroege ochtend van 13 juli ontstaat er om een onbekende reden een discussie tussen een groep van vijf jongeren en twee andere personen. Plots deelt één van de vijf jongemannen een vuistslag uit aan een 20-jarige jongeman uit Tessenderlo. Nadat hij op de grond is gevallen blijft het slachtoffer vuistslagen en trappen op het hoofd incasseren. Zelfs wanneer de jongeman het bewustzijn verliest, blijft hij slagen krijgen in het aangezicht.

Het tweede slachtoffer, een 21-jarige man uit Laakdal, probeert verschillende keren tussen te komen in een poging het geweld te doen ophouden. Maar dat wordt hem door de groep jongeren verhinderd, waarbij ook hij een aantal trappen en slagen incasseert.

Eén van de daders tast na het geweld in de broekzakken van het bewusteloze slachtoffer. Daarop vluchten de vijf daders weg in verschillende richtingen, maar de politie slaagt erin om vijf verdachten te vatten: een 19-jarige uit Holsbeek, een 19-jarige uit Herent, een 21-jarige uit Boutersem, een 18-jarige uit Leuven en een 19-jarige uit Lubbeek.

Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd op verdenking van poging tot doodslag, slagen of verwondingen en diefstal. De 5 verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer zal dinsdag beslissen over de eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis.