Kleuter Liza met de roze buggy wordt symbool van dodelijke aanval op Oekraïense stad Vinnitsia

Liza's moeder is zwaargewond geraakt bij de aanslag en ligt op de dienst intensieve zorg. Ze is er heel erg aan toe. Dokters hebben haar voorlopig nog niets verteld over het overlijden van haar dochter, omdat ze vrezen dat dat een te grote shock zou zijn.

De Instagrampagina van Irina was helemaal gewijd aan haar dochter. De meeste posts zijn foto's en video's van Liza in kleurige en fleurige jurkjes, lachend en knuffelend. Onder haar posts noemt Irina haar dochter "haar engel, liefde en leven". "Haar moeder aanbad haar, ze was heel open over het feit dat Liza het Downsyndroom had. Ze wilde dat mensen wisten dat het niks was om je over te schamen, kinderen met Down zijn niet anders dan wij", vertelt spraaktherapeut Valeriia Korol aan BBC.