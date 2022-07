België koopt nog 30.000 vaccindosissen tegen de apenpokken

Omdat er slechts weinig vaccins zijn, werden er strikte voorwaarden voor vaccinatie vastgelegd. Op dit moment komen enkel mensen die een "zeer hoog risicocontact" hebben gehad met een persoon die besmet is met apenpokken in aanmerking voor vaccinatie. Voorbeelden daarvan zijn de seksuele partner of mensen die langdurig huid-op-huidcontact hadden met een patiënt met huiduitslag. Ook personen die in hetzelfde huishouden wonen of zorgpersoneel dat zonder de juiste beschermingsmiddelen in contact kwam met een patiënt, kan gevaccineerd worden.