Ex-politicus uit Beringen Ahmet Koç veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel voor drugsbezit

Na zijn studies maakte Koç een steile opmars in de politiek. Hij werd adviseur van de toenmalige vicepremier Vande Lanotte, in 2006 werd hij in Beringen tot sp.a-schepen verkozen en nadien werd hij in 2012 nog provincieraadslid. In 2016 liep het echter mis, toen hij ongelukkige uitspraken deed als aanhanger van het beleid van de Turkse president Recep Erdogan na de mislukte staatsgreep. In 2018 overleefde hij een aanslag waarbij een man 4 keer op hem schoot aan een café in Beringen.