Amerikaanse atleet krijgt na 110 jaar alsnog olympisch goud

Precies 110 jaar na de overwinning van Thorpe op de Olympische Spelen in Stockholm, gaat het Internationaal Olympisch Comité nu op die vraag in. "We juichen het toe dat er dankzij de grote inzet van Bright Path Strong een oplossing gevonden is", stelt president Thomas Bach. "Dit is een zeer uitzonderlijke en unieke situatie, die is aangepakt door een buitengewoon gebaar van fair play van de betrokken Nationale Olympische Comités."