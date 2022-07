Bestuurster laat auto achter na ongeval in Geel en wandelt naar huis

Het ongeval gebeurde op de Westelijke ring in Geel, ter hoogte van Poiel. Een auto raakte er van de weg en belandde op zijn zijkant in een diepe gracht. "Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zat er niemand meer in de wagen", vertelt Dirk Van Aerschot van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. "De bestuurster woont blijkbaar in de buurt en ze was naar huis gewandeld."

"De vrouw verklaarde dat ze in slaap was gevallen achter het stuur en dat ze een geparkeerde vrachtwagen had geraakt. Zo is ze in de gracht beland. Ze bleef ongedeerd en is dus zelf uit de wagen geraakt", zegt Van Aerschot. Het gaat om een vrouw van 26. Ze legde een negatieve ademtest af.