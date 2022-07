Brand seinkabels Wilsele gevolg van kabeldiefstal

Die werken zullen de komende dagen en ook volgende week nog in beslag nemen, want er is veel schade, aldus de infrastructuurbeheerder van de spoorwegen. "Geregeld zullen twee van de vier sporen eens buiten dienst gaan maar dat gebeurt buiten de spitsuren", klinkt het nog. "Voor het treinverkeer zal er geen of weinig hinder zijn."