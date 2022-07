"We moeten de partij opnieuw uitvinden": 18 jonge liberalen schrijven brandbrief aan Open VLD

Volgens Stuer is de brief niet meteen alleen een kritiek op partijvoorzitter Egbert Lachaert, maar moet de hele partij onder de loep genomen worden. "Er is een verschil tussen een fout en een verantwoordelijkheid. Uiteraard is de voorzitter degene die de opdracht gekregen heeft om de partij te leiden. En dat doet hij ook. Er staat niet in de brief dat wij de schuld bij hem leggen."

Een partij is volgens Stuer ook veel meer dan een voorzitter alleen. "Wij zijn 18 jaar verkiezingen aan het verliezen. Dan moet je niet kijken wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is. Je moet structureel gaan kijken naar wat er in de partij in het algemeen gebeurt."