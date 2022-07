Brusselse bakker sluit de deuren door aanhoudende prijsstijgingen: "Financieel niet vol te houden"

Wie zijn taarten, pistolets of brood bij bakkerij Becue in Sint-Gillis koopt, zal binnenkort een ander adres moeten zoeken. Het familiebedrijf, dat al sinds 1965 bestaat, sluit vanaf 25 juli de deuren. "De aanhoudende prijsstijgingen leiden tot deze sluiting", zegt bakker Nicolas Becue op BRUZZ. "Alles stijgt, grondstoffen, energie, het is niet meer te doen. Ik zou mijn prijzen 30 procent moeten opslaan om financieel rond te komen. Dat kan gewoon niet, de prijzen zijn al omhoog, de klanten komen nu al niet meer."