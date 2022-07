Brusselse Zuidfoor gaat van start onder stralende zon

Om 14.00 uur was het zover: de Zuidfoor in Brussel werd op gang getrokken. Met een fanfare en clowns werd de 141ste editie van de kermisfoor geopend. Een editie in volle glorie waar, in tegenstelling tot vorig jaar, de mondmaskers mogen wegblijven. Een editie waar velen naar hebben uitgekeken. "De kermis zorgt voor plezier bij de mensen, en dat we dat dit jaar opnieuw in volle glorie kunnen beleven, voelt fantastisch", zegt foorkramer Kevin. "Er is al heel wat volk en je ziet dat ze graag komen, zeker met zo'n mooi weer."