Ivana Trump, ex-vrouw van Donald Trump, overleden na ongeval thuis

De doodsoorzaak was toen nog onduidelijk, al sloot de politie op basis van de eerste bevindingen een criminele oorzaak uit. Uit onderzoek van de wetsdokter blijkt nu dat ze overleden is als gevolg van een ongeval. Ze liep verwondingen op aan het bovenlichaam, veroorzaakt door een stomp voorwerp. Meer details werden niet bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media zou Ivana Trump overleden zijn na een val van de trap.



Ivana Trump, geboren als Ivana Zelnickova, was afkomstig uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Ze blonk als jong meisje uit in langlaufen en haalde het nationale junior skiteam. Later werd ze model. Ze trouwde met Donald Trump in 1977. Samen hadden ze drie kinderen, Ivanka, Eric en Donald jr, en tien kleinkinderen. Het koppel ging in 1992 uit elkaar.