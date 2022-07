Gent Jazz breekt publieksrecord met 42.000 toeschouwers

Op de Bijlokesite in Gent is het festival Gent Jazz afgesloten. Na twee coronajaren is het festival met een recordopkomst van 42.000 toeschouwers zeer goed onthaald. "Het publiek was meer dan enthousiast", zegt organisator Bertrand Flamang. Met klinkende namen als Agnes Obel, Sting en Van Morrison wist hij een sterke affiche in elkaar te steken.