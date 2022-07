Gentse Feesten goed gestart: "Een fantastisch gevoel, wedergeboorte  goed ingezet" 

De sfeer zat er meteen goed in en de eerste nacht werd er eentje om niet te vergeten. Een nacht die goed is verlopen, vertelt feestburgemeester Bram Van Braeckevelt in De Ochtend op Radio 1. "Het eerste gevoel is een fantastisch gevoel, de wedergeboorte van de Gentse Feesten is goed ingezet", vertelt Van Braeckevelt. "Het was een magisch openingsevent, er was heel veel volk aanwezig in de stad. We hebben twee pleinen zelfs tijdelijk moeten afsluiten omdat er te veel volk aanwezig was. Het gevoel dat na de eerste nacht overheerst, is dat van: "Eindelijk mogen we terug samen zijn"."