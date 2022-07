Landbouwer uit Vrasense beboet voor oppompen water uit gracht

Het waren agenten van de lokale politiezone die de landbouwer vrijdag betrapten op het oppompen van water uit een gracht om zijn akkers te besproeien. Sinds 8 juli geldt er in Oost-Vlaanderen een verbod om water op te pompen in onder andere de zone rond de Watergang der Hoge Landen. Sinds gisteren geldt er een oppompverbod voor de hele provincie. De gouverneur van Oost-Vlaanderen kondigde toen aan dat het verboden is om nog water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de provincie.