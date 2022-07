Boerenprotest verstoort werkbezoek Demir aan Berwijn in Voeren

De Berwijn in Moelingen (Voeren) is verbreed en een brug die de rivier versmalde is verwijderd. Hierdoor is de kans op overstromingsschade in Moelingen gedaald. Minister Zuhal Demir (N-VA) en minister-president Jan Jambon (N-VA) kwamen er vandaag op bezoek, maar dat bezoek werd verstoord door enkele boeren die protesteerden tegen het stikstofbeleid.