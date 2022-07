Motorrijder (73) overleden na ongeval aan overweg in Berlaar

In Berlaar is vanavond een motorrijder omgekomen na een ongeval aan een overweg. De man was wellicht verblind door de zon en had niet gemerkt dat de slagbomen naar beneden waren. Een trein die tussen Lier en Berlaar reed kon tijdig stoppen om een aanrijding te vermijden. De motorrijder werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet gehaald.